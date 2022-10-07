В РФ опять могут столкнуться с дефицитом зимнего дизтоплива

7 октября. FINMARKET.RU - Российский рынок может второй год подряд столкнуться с дефицитом зимнего дизтоплива, так как налоговая политика дестимулирует выпуск суррогатов, которые прежде покрывали до половины потребностей в этом виде топлива, пишет "Коммерсантъ". В начале октября цены на зимнеена СПбМСТБ преодолели 70 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 25% относительно прошлого года. В Минэнерго утверждают, что рынок будет сбалансирован, и не ожидают роста розничных цен. Однако, по мнению экспертов, проблема дефицита зимнего дизтоплива усугубится в этом году.

Как следует из письма Минэнерго, на которое ссылается "Ъ", в Госдуму и аппарат правительства от 13 сентября, для сдерживания цен на топливо может быть рассмотрен вариант сохранения в 2023 году "условных средних оптовых цен внутреннего рынка на уровне 2022 года" в формуле демпфера. В разные годы при повышении цен регуляторы обсуждали и запрет экспорта топлива, но собеседники газеты сомневаются, что власти пойдут на это сейчас.