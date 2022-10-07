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07 октября 2022 года 09:55
Минэкономразвития ужесточает отбор проектов для ФАИП
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Петр Ковалев/ТАСС
7 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает с 2023 года скорректировать систему принятия решений о бюджетном финансировании госстроек, следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства, пишет "Коммерсант". Для включения госстроек в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) министерство хочет детально оценивать инициативы коллег по правительству по 10 критериям, включая экономический эффект, потребность в прямом госучастии и влияние на достижение национальных целей. Министерство подготовило новые правила проведения оценки эффективности в отношении новых объектов капстроительства, а также в случае изменения мощности строящихся более чем на 10%, для включения их в ФАИП (это 4% всех госрасходов). По словам замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова, методика позволит ведомствам провести самоконтроль по предлагаемым к реализации инвестпроектам, а правительству - исключить необоснованные затраты и уменьшить количество отказов от реализации проекта после его начала. "Оценка эффективности - по сути, чек-лист для принятия решения о реализации инвестпроекта за счет средств федерального бюджета, ответ на вопрос необходимости создания объекта капстроительства в конкретном месте с заданными параметрами. Будет оцениваться экономический эффект от вложения одного бюджетного рубля на валовую добавленную стоимость в экономике",- добавляет чиновник.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, строительство, проекты, отбор
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