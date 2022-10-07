В России сократят господдержку газомоторной отрасли

7 октября. FINMARKET.RU - В России могут сократить поддержку газомоторной отрасли. Минфин оптимизировал бюджет на строительство заправок на метане (АГНКС) на 2023-2025 годы, сообщили "Известиям" три участника профильного заседания.

Так, субсидия на 2023 год составит 1 млрд рублей, заявил директор проектов ФГБУ "РЭА" Минэнерго Егор Коньков в ходе заседания комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП РФ 6 октября.

В пресс-службе Минфина России пояснили: при том, что в 2022 году на развитие заправочной инфраструктуры КПГ предусмотрено 3,75 млрд рублей, на 29 сентября освоены были 0,3 млрд, или 6,9%. При формировании проекта бюджета на ближайшую трехлетку на эту цель заложили 2,15 млрд в 2023 году, 2,95 млрд в 2024 г. и 3,48 млрд - в 2025 г.

Как отметили в Минфине, министерством энергетики "была осуществлена оптимизация и перераспределение средств с данного мероприятия на мероприятия программы "Реструктуризация угольной промышленности". В результате на развитие АГНКС предусмотрено 1,23 млрд рублей в 2023 г., 2,21 млрд в 2024 г. и 2,46 млрд в 2025 г., сказали в Минфине.

Ранее в Минэнерго заявляли, что объем финансирования на поддержку АГНКС в 2019 году составил 3,3 млрд рублей в год, а в 2020-2024 гг. будет на уровне по 3,5 млрд ежегодно. Как сообщил источник "Известий", министерство вместо сокращения субсидии надеялось даже на ее увеличение до уровня выше 6 млрд и уже получило заявки на строительство новых проектов на эту сумму.