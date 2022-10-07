Назначение соцвыплат - с учетом финобеспеченности их получателей

7 октября. FINMARKET.RU - В следующем году 40% расходов бюджета на, не считая пенсий, будут назначены с учетом финансовой обеспеченности их получателей. Такую цель поставил Минфин, следует из материалов к проекту бюджета на следующие 3 года. Это повысит адресный характер мер социальной поддержки граждан, следует из документа, пишут "Ведомости"

Сейчас критерии нуждаемости применяются при назначении четырех видов поддержки: единых денежных выплат семьям с детьми от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, беременным женщинам, одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Но финансовую обеспеченность будут учитывать и при предоставлении нового вида поддержки - универсального пособия. Оно должно объединить все 4 вида выплат, которые рассчитываются с помощью критериев нуждаемости.

В 2023 г. на универсальное пособие предусмотрено 520 млрд руб., на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет будет выделено 159,6 млрд руб., от 8 до 17 лет - 419,4 млрд руб., одиноким родителям с детьми - 2,2 млрд руб., беременным - 2,3 млрд руб. Таким образом, с учетом критериев нуждаемости в 2023 г. будет предоставлено 1,1 трлн руб.

А с 2024 г. универсальное пособие заменит все эти виды выплат. Расходы на него через 2 года составят 1,2 трлн руб., в 2025 г. - 1,3 трлн.

Основная категория пособий, в целях назначения которых последовательно внедряется критерий нуждаемости, - выплаты семьям, имеющим детей, сообщил "Ведомостям" представитель Счетной палаты. К 2022 г. не охваченной помощью категорией оставались семьи с детьми старше 7 лет (кроме семей с единственным родителем), этот пробел исправлен и с 1 мая выплата производится нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет, добавил он. Все пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и дифференцированы по размерам. Численность бедных в России во 2-м квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась до 12,1% с 12,5% в том числе благодаря введению новых детских адресных пособий, подчеркнул представитель Счетной палаты.