В РФ необходим возврат к раскрытию информации об эмитентах - глава департамента финполитики Минфина

6 октября. FINMARKET.RU - Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков считает необходимым возвращаться к раскрытию информации об эмитентах инвесторам, найти сбалансированный подход. По его словам, отсутствие информации плохо сказывается на эффективности компаний, на рынке и экономике в целом.

"На чем мы делаем акцент. Первое - это доверие. Финансовый рынок, и финансовая система, и экономика в целом функционируют более эффективно с наименьшими издержками, когда есть максимальное доверие. (...) повышение доверия и восстановление доверия на фондовом рынке - ключевая задача. Я думаю, что мы должны возвращаться к раскрытию информации об эмитентах для компаний", - сказал он на конференции по защите прав потребителей финансовых услуг "Территория финансовой безопасности".

Как отметил Чебесков,информации для некоторых компаний может нести риски, но некоторым просто комфортно не отчитываться. "Если честно говорить, некоторым компаниям, эмитентам нравится находиться в ситуации, когда информацию раскрывать не надо: меньше знают - меньше проблем, меньше вопросов. Для кого-то это более комфортная ситуация, когда ни перед кем, тем более перед миноритарными инвесторами, не нужно отчитываться. Но это, конечно, фундаментально неправильно и фундаментально плохо для рынка и экономики", - сказал он.

По словам главы департамента Минфина, практика показывает, что когда нет подотчетности большому количеству инвесторов, миноритарных инвесторов, то корпоративное управление начинает ухудшаться, эффективность работы компании начинает снижаться. "Даже если сама компания хочет этого вначале, в итоге мы получаем, что компания начинает менее эффективно работать и все от этого страдают - как акционеры и менеджеры, так и в целом экономика", - пояснил Чебесков.

"Поэтому нужно найти сбалансированный подход по раскрытию информации для инвесторов. Без этого невозможно функционировать", - заключил он.