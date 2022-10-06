Власти хотят субсидировать производство гражданской электроники

6 октября. FINMARKET.RU - Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак анонсировал запуск субсидии на "серийное производство электронной аппаратуры", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. По словам одного из них, такая мера подразумевает поддержку компаний, которые планируют выпускать электронику для потребительского сегмента — планшеты, смартфоны, ноутбуки и персональные компьютеры.

Сейчас компании могут получить субсидии на разработку компонентов или запуск производства, при этом выпуск коммерческих партий продукции — это капиталоемкий процесс, и здесь также необходима господдержка, объясняет топ-менеджер крупного российского производителя электроники. Параметры субсидии, по его словам, пока не ясны, "но совокупный объем господдержки отрасли вырастет с 144 млрд руб. в 2022 году до 210 млрд руб. в 2023 году". Мера находится в разработке и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными ведомствами и правительством в установленном порядке, сказали изданию в Минпромторге.

Другой мерой поддержки отрасли стал механизм льготного кредитования производителей электроники, установленный 407-м постановлением правительства. Согласно нему, компании могут получить кредит по льготной ставке.