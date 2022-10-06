За утечки данных предлагают ввести персональную ответственность

6 октября. FINMARKET.RU - Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. Для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов, штраф составит 200 000-400 000 руб. Для ИП и юрлиц штраф за такое же происшествие составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб., говорится в повестке к совещанию по вопросам регулирования законодательства в области персональных данных, которое пройдет в Минцифры 6 октября, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Сейчас КоАП предусматривает штрафы за утечку данных только для юрлиц - от 60 000 до 100 000 руб., при повторном правонарушении - до 500 000 руб. Законопроект об оборотных штрафах обсуждается с весны этого года, с этим предложением в апреле выступило Минцифры. Позже министерство согласовало законопроект, предполагающий штраф в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если компания своевременно не сообщила об утечке в Роскомнадзор. В новой версии документа такой порядок штрафов предусмотрен только для компаний, действия которых привели к утечке баз данных, содержащих более 100 000 записей, объясняет собеседник "Ведомостей", знакомый с ходом обсуждения документа.

О проработке новой версии законопроекта Минцифры сообщило в конце августа. Среди параметров, включенных в новую версию, - применение более мягких мер в случае, еслипроизошла впервые и если компания приложила усилия к защите информации. Добровольный аудит систем информбезопасности компании, согласно предложению Минцифры, мог бы рассматриваться "как смягчающее обстоятельство" и быть "подтверждением мер, принятых для защиты от утечек", говорилось в официальной позиции ведомства касательно статуса законопроекта.