Спрос на смартфоны в РФ начал восстанавливаться

6 октября. FINMARKET.RU - С июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов. Это следует из материалов "М.Видео-Эльдорадо", с которыми ознакомились "Известия" . О том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group. По предварительной оценке ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, в 3-м квартале 2022 года в России было продано 6,5 млн смартфонов.

В июле-сентябре продажи смартфонов в "Ситилинке" в штуках выросли почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом, рассказал "Известиям" руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов ритейлера Павел Работенко.

Положительную динамику на рынке этих гаджетов подтвердил и руководитель направления "Телеком" компании diHouse Андрей Малютин, но он говорит, что темпы роста меньше. Так же считают и в МТС. По предварительным данным, в 3-м квартале этого года в натуральном выражении по сравнению с предыдущим кварталомувеличился на 16%, сказал изданию представитель компании. "Увеличение продаж связано с ростом спроса на китайские гаджеты - россияне переходят на них с Apple и Samsung", - отметил он.

В "Вымпелкоме" (работает под брендом "Билайн") утверждают, что темпы роста составили менее 15%. Такие расхождения объясняются тем, что подсчитывать продажи в условиях параллельного импорта крайне сложно, информация о нем, как правило, закрыта - каждый участник рынка использует свою методологию подсчетов и свои источники данных, которые не всегда точны и полны, объяснил источник "Известий", знакомый с менеджерами крупной розничной сети.

Так или иначе, динамика продаж смартфонов в 3-м квартале противоположна тому, что происходило в апреле-июне, отметили участники рынка. Тогда реализация этих гаджетов в РФ в сравнении с 1-м кварталом снизилась примерно на треть, отметил сотрудник одного из ритейлеров.

В конце лета рынок поддержали закупки гаджетов в преддверии школьного сезона, считают эксперты. По итогам года в РФ может быть реализовано 24,5–25 млн смартфонов, что примерно на 23% меньше, чем в прошлом году, дали прогноз специалисты.