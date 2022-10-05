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05 октября 2022 года 09:53

Бизнесу могут устроить настоящую конкуренцию за доступ к господдержке

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dpa/ТАСС
dpa/ТАСС
5 октября. FINMARKET.RU - Накануне расширения бюджетного стимулирования "адаптации экономики к новым условиям" — размер стимула проектом бюджета на 2023–2025 годы оценивается в несколько триллионов рублей . Минфин намерен радикально изменить правила доступа компаний к этим деньгам, пишет "Коммерсантъ". Правительство внесло в Госдуму поправки к Бюджетному кодексу, реализующие единую конкурентную модель распределения субсидий, в рамках которой их должны получить те компании, которые предложат лучшие с точки зрения правительства результаты такой господдержки.

Новый подход предполагается распространить по всей вертикали власти — по проекту, на федеральном уровне он должен заработать уже с 2023 года, с 2024 года порядок будет применяться на региональном, а с 2025-го — и на муниципальном уровне, профильные нормативные акты субъектов и муниципальных образований при этом должны быть приведены в соответствие федеральным требованиям, пишет "Ъ"..


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  бюджет,  субсидии

 
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