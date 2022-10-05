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05 октября 2022 года 10:15
В РФ запустят платформу цифровых решений по повышению производительности труда
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DPA\ТАСС
5 октября. FINMARKET.RU - Белый дом намерен запустить платформу цифровых решений в рамках нацпроекта по повышению производительности труда — ресурс эффективность.рф, пишет "Коммерсант". С ее помощью компании смогут самостоятельно без привлечения специалистов и собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. В частности, можно будет провести диагностику предприятия на основе данных из государственных информационных систем и результатов анкетирования, а также определить с помощью эксперта платформы уровень цифровой зрелости предприятия относительно конкурентов. Запуск платформы — второй этап нацпроекта по повышению производительности труда. В 2022 году подключить к платформе планируется 750 предприятий. В рамках первого предприятия—участники нацпроекта могут получать помощь по двум направлениям. Минэкономразвития оказывает системную поддержку (подготовка кадров, финансовое стимулирование, дерегулирование), федеральный и региональные центры компетенций работают с компаниями напрямую, помогая им нарастить выпуск за счет внедрения принципов бережливого производства, совершенствования управления, логистики и сбыта продукции.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, труд, производительность, цифровизация
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