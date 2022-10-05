Минфин начнет привлекать ликвидность с рынка напрямую

5 октября. FINMARKET.RU - Минфин планирует начать кредитоваться на финансовом рынке с помощью механизма репо, которым предполагается привлечение ликвидности под залог ценных бумаг с условием их обратного выкупа. Об этом говорится в проекте Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг. Сделки будут проводиться в тестовом режиме, уточняется в документе, пишут "Ведомости".

Пресс-служба Минфина переадресовала запрос издания в Федеральное казначейство. Представитель ведомства пояснил "Ведомостям", чтопланируется привлекать прежде всего по договорам обратного репо. Ведомство уже практикует использование прямого механизма для размещения временно свободных бюджетных остатков, напомнил он. Сейчас такие сделки предполагают выкуп казначейством ценных бумаг – ОФЗ, ипотечных ценных бумаг и облигаций субъектов – через биржевые аукционы при условии их последующей продажи через определенный срок. Но пока такие обязательства не наступили, бумаги могут быть использованы как инструмент привлечения средств по договорам обратного репо, пояснил собеседник.

Например, если срок прямого репо – неделя, можно проводить обратное на одни сутки и использовать те же ценные бумаги.

Получение быстрой ликвидности с помощью этого механизма может быть востребовано в случае "непредвиденной" ситуации с остатками средств на счете и при отсутствии возможности досрочного прекращения обязательств по другим сделкам по размещению остатков, объяснил представитель Федерального казначейства.

Кредитоваться под залог ценных бумаг планируется в рамках работы "по обеспечению нулевого уровня неразмещенных остатков денежных средств бюджета", говорится в Основных направлениях Минфина.

Доходы за счет управления казначейством остатками федерального бюджета за первое полугодие составили 137,1 млрд руб., что в 1,5 раза превышает их объем за весь 2021 год. Поступления от размещения средств субъектов превысили 85 млрд руб. Это более чем в 2 раза больше результата за прошлый год.