Самозанятым разрешат оформлять больничные

5 октября. FINMARKET.RU - В Министерстве труда представили модель добровольного социального страхования для самозанятых. Пособие по временной нетрудоспособности, согласно схеме, сможет достигать 32,4 тыс. рублей в месяц, а стоить примерно 15 тыс. рублей в год. Предложенную модель теперь должны обсудить и закрепить в законе, пишут "Известия".

При этом размер выплаты по больничному будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взносов. В стаже учтут период, отработанный по трудовому договору в прошлом. При стаже более восьми лет и выплате взносов от шести до 12 месяцев по больничному выплатят 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 — выплата составит 22,7 тыс. рублей в месяц. Стаж от пяти до восьми лет понизит сумму выплат до 18,1 тыс. рублей (80% застрахованной суммы). При стаже до пяти лет возможна выплата 60% от застрахованной суммы — 13,6 тыс. рублей. После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. рублей, 25,9 тыс. рублей и 19,4 тыс. рублей.

Если же самозанятый долго не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то снижается и размер взносов — после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов применят понижающий коэффициент 0,9, после двух лет — 0,7.

Также в модели добровольного страхования прописаны ситуации, при которых самозанятый может получить больничный: заболевание, травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после нахождения в стационаре, карантин застрахованного или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или недееспособного члена семьи.

Поправки в федеральное законодательство планируется внести в Госдуму до конца года.