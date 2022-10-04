Производство кухонной мебели в России выросло на четверть

4 октября. FINMARKET.RU - Запрет на вывоз из России круглого леса простимулировал рост производства мебели в стране, в общем оно выросло на 5%. В отдельных сегментах замечен ещё больший рост, например,офисной мебели выросло на 19%, кухонной - на 24%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Рослесинфорга Павел Чащин.

"Производство мебели выросло на 5%. Это в натуральном выражении. В деньгах рост составил 14%, достигнув 153 млрд руб. Но мы видим, что в отдельных сегментах мебельщики еще более успешны. Выпуск деревянной офисной мебели за этот период увеличился на 19% - до 11 млрд руб., кухонной мебели - на 24% - до 26 млрд руб., деревянной мебели для столовой и гостиной - на 7% - до 13 млрд руб.", - сообщил Чащин.

Он отметил, что если раньше сырье вывозилось за рубеж, а оттуда привозилась, сегодня мебель производится уже в России. Сейчас есть тенденция переориентации лесопромышленного комплекса на более высоко технологическое производство, соответственно, в России начали делать продукцию с высокой добавленной стоимостью, добавил Чащин.

Глава Рослесинфорга также сообщил "Российской газете" , что на 5% выросло производство спичек, а туалетной бумаги - на 13%. Кроме того, зафиксирован рост производства другой продукции из бумаги.

В 1-м полугодии на 21% выросло производство бумажных мешков и сумок, всего их выпустили более 2 млрд штук. "Ящиков и картонных коробок произвели на 11% больше. Немного подросло и изготовление бумаги и картона - на 1,4% до 5 млн тонн", - рассказал Чащин.