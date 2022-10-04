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04 октября 2022 года 10:54
Производство кухонной мебели в России выросло на четверть
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4 октября. FINMARKET.RU - Запрет на вывоз из России круглого леса простимулировал рост производства мебели в стране, в общем оно выросло на 5%. В отдельных сегментах замечен ещё больший рост, например, производство офисной мебели выросло на 19%, кухонной - на 24%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Рослесинфорга Павел Чащин. "Производство мебели выросло на 5%. Это в натуральном выражении. В деньгах рост составил 14%, достигнув 153 млрд руб. Но мы видим, что в отдельных сегментах мебельщики еще более успешны. Выпуск деревянной офисной мебели за этот период увеличился на 19% - до 11 млрд руб., кухонной мебели - на 24% - до 26 млрд руб., деревянной мебели для столовой и гостиной - на 7% - до 13 млрд руб.", - сообщил Чащин. Он отметил, что если раньше сырье вывозилось за рубеж, а оттуда привозилась мебель, сегодня мебель производится уже в России. Сейчас есть тенденция переориентации лесопромышленного комплекса на более высоко технологическое производство, соответственно, в России начали делать продукцию с высокой добавленной стоимостью, добавил Чащин. Глава Рослесинфорга также сообщил "Российской газете", что на 5% выросло производство спичек, а туалетной бумаги - на 13%. Кроме того, зафиксирован рост производства другой продукции из бумаги. В 1-м полугодии на 21% выросло производство бумажных мешков и сумок, всего их выпустили более 2 млрд штук. "Ящиков и картонных коробок произвели на 11% больше. Немного подросло и изготовление бумаги и картона - на 1,4% до 5 млн тонн", - рассказал Чащин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, мебель, производство
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