Минтранс планирует повысить тарифы проезда по платным трассам

4 октября. FINMARKET.RU - Минтранс планирует повыситьпроезда по платным трассам (сейчас действуют цены 2016 года). Так, согласно новой редакцию проекта соответствующего постановления правительства, на государственных трассах, гдеза проезд введена после их реконструкции, максимальный тариф будет повышен с нынешних 3 руб. до 5 руб. за 1 км. Если трасса построена с нуля, предельный тариф поднимается с 3 руб. до 8 руб. Аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков, пишет "Коммерсант"

Как следует из пояснительной записки, пересмотр понадобился в связи с выросшей себестоимостью строительства в среднем на 12% (данные госкомпании "Автодор" с начала 2021 года), .

Увеличить стоимость пользования платными участками Минтранс пытается с октября 2021 года, когда был опубликован первый проект постановления, напоминает "Ъ". После замечаний Минэкономики документ доработали, уменьшив с 66-70% до 50% индексацию тарифов, но только для грузовиков. С марта 2022 года проект находился без движения. В пятницу Минтранс опубликовал третью по счету редакцию с теми же тарифами, что были предложены весной.

Решение о повторном общественном обсуждении постановления "принято в связи со значимыми общественно-политическими событиями",- заявили "Ъ" в госкомпании "Автодор", не пояснив, о каких именно событиях идет речь.