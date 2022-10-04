В бизнес-центрах растет вакантность площадей

4 октября. FINMARKET.RU - По итогам третьего квартала столичный рынок офисной недвижимости, особенно его премиальный сегмент, показал спад: в дорогих бизнес-центрах опустело почти 15% таких площадей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Knight Frank. Многие международные компании ушли из, а российские — пока не готовы занимать освободившиеся помещения в силу неясности перспектив. Впрочем, до февральских показателей, когда в Москве пустовало почти 30% офисов класса А, еще далеко. Запросы на новые помещения пока поступают от госструктур, телеком-компаний и банков.

Совокупный объем сделок в целом по рынку по итогам этого года составит всего лишь 700–800 тыс. кв. м, ожидают в IBC Real Estate.