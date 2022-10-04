.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04 октября 2022 года 09:47
В бизнес-центрах растет вакантность площадей
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
4 октября. FINMARKET.RU - По итогам третьего квартала столичный рынок офисной недвижимости, особенно его премиальный сегмент, показал спад: в дорогих бизнес-центрах опустело почти 15% таких площадей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Knight Frank. Многие международные компании ушли из РФ, а российские — пока не готовы занимать освободившиеся помещения в силу неясности перспектив. Впрочем, до февральских показателей, когда в Москве пустовало почти 30% офисов класса А, еще далеко. Запросы на новые помещения пока поступают от госструктур, телеком-компаний и банков. Совокупный объем сделок в целом по рынку по итогам этого года составит всего лишь 700–800 тыс. кв. м, ожидают в IBC Real Estate.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, бизнес-центры, аренда
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.