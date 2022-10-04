.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04 октября 2022 года 09:25
Банки хотят иначе считать полную стоимость кредита
|0
ZUMA/TACC
4 октября. FINMARKET.RU - Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это необходимо для более стабильной работы в условиях кризиса и экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка (НСФР), пишут "Известия". Это необходимо, чтобы банки могли продолжать кредитование в условиях экономической турбулентности. Сейчас границы допустимой ПСК на конкретную дату определяются исходя из показателей полугодовой давности (ЦБ собирает с банков данные на начало предыдущего квартала, а затем их обрабатывает), отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Другой вариант - введение моратория на применение показателя ПСК, для действия которого должны быть очень серьезные основания. Банки же предлагают ввести промежуточный сценарий: наделить регулятор правом корректировать диапазон ПСК в кризисные периоды. Это сделает подход к расчету показателя более гибким, говорится в документе. В крупных финорганизациях поддержали новацию. Эксперты подчеркнули, что предлагаемый подход довольно взвешенный и пойдет на пользу и рынку, и потребителю.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.