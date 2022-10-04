Банки хотят иначе считать полную стоимость кредита

4 октября. FINMARKET.RU -предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это необходимо для более стабильной работы в условиях кризиса и экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка (НСФР), пишут "Известия" . Это необходимо, чтобы банки могли продолжать кредитование в условиях экономической турбулентности.

Сейчас границы допустимой ПСК на конкретную дату определяются исходя из показателей полугодовой давности (ЦБ собирает с банков данные на начало предыдущего квартала, а затем их обрабатывает), отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Другой вариант - введение моратория на применение показателя ПСК, для действия которого должны быть очень серьезные основания. Банки же предлагают ввести промежуточный сценарий: наделить регулятор правом корректировать диапазон ПСК в кризисные периоды. Это сделает подход к расчету показателя более гибким, говорится в документе.

В крупных финорганизациях поддержали новацию. Эксперты подчеркнули, что предлагаемый подход довольно взвешенный и пойдет на пользу и рынку, и потребителю.