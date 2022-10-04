.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04 октября 2022 года 08:55
Правительство готовит меры поддержки бизнесменов при мобилизации
|0
Сергей Савостьянов/ТАСС
4 октября. FINMARKET.RU - Правительство РФ планирует поддержать малый и средний бизнес во время объявленной 21 сентября президентом частичной мобилизации. Соответствующие поручения даны ряду ведомств по итогам совещания у первого зампреда правительства Андрея Белоусова 28 сентября, пишут "Ведомости". Поблажки, которые предлагает дать бизнесу Белый дом, касаются разных аспектов работы предпринимателей в "текущих условиях". В частности, Минобороны дано поручение предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных, предложив соответствующие поправки в закон. Также должно быть регламентировано предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей при призыве по мобилизации - с момента вручения им повестки и до явки в военный комиссариат. Это позволит "завершить все необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью". Минюст и Минэк должны предоставить в правительство предложения об упрощении процедуры оформления доверенности и передачи дел, "а также процедур, связанных со сменой директора". А Минтруд совместно с Минэком могут проработать особый порядок увольнения сотрудников организаций при мобилизации руководителя, подпись которого требуется на документах, а также оказания им финансовой поддержки. "Первый блок мер для урегулирования сложностей, возникающих у малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией, отработан и проходит финальную стадию согласования, - заявил "Ведомостям" представитель Белоусова. - Все будет запущено на этой неделе". Минфин совместно с Минэком должны предложить процедуру изменения и расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Также Минфин совместно с Росимуществом должны представить свои предложения по расторжению или приостановке договоров аренды для мобилизованных предпринимателей без наступления штрафных санкций. Вместе с ФНС Минфину также поручено проработать возможность освобождения от налогов для мобилизованных и их семей. Отдельно Минтруд проработает вопрос о сохранении северного трудового стажа для мобилизованных.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, мобилизация, бизнес, поддержка, меры
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.