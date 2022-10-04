Правительство готовит меры поддержки бизнесменов при мобилизации

4 октября. FINMARKET.RU - Правительствопланирует поддержать малый и среднийво время объявленной 21 сентября президентом частичной мобилизации. Соответствующие поручения даны ряду ведомств по итогам совещания у первого зампреда правительства Андрея Белоусова 28 сентября, пишут "Ведомости" . Поблажки, которые предлагает дать бизнесу Белый дом, касаются разных аспектов работы предпринимателей в "текущих условиях".

В частности, Минобороны дано поручение предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных, предложив соответствующие поправки в закон. Также должно быть регламентировано предоставление двухнедельной отсрочки для предпринимателей при призыве по мобилизации - с момента вручения им повестки и до явки в военный комиссариат. Это позволит "завершить все необходимые процедуры, связанные с осуществляемой предпринимательской деятельностью".

Минюст и Минэк должны предоставить в правительство предложения об упрощении процедуры оформления доверенности и передачи дел, "а также процедур, связанных со сменой директора". А Минтруд совместно с Минэком могут проработать особый порядок увольнения сотрудников организаций при мобилизации руководителя, подпись которого требуется на документах, а также оказания им финансовой поддержки.

"Первый блок мер для урегулирования сложностей, возникающих у малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией, отработан и проходит финальную стадию согласования, - заявил "Ведомостям" представитель Белоусова. - Все будет запущено на этой неделе".

Минфин совместно с Минэком должны предложить процедуру изменения и расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Также Минфин совместно с Росимуществом должны представить свои предложения по расторжению или приостановке договоров аренды для мобилизованных предпринимателей без наступления штрафных санкций.

Вместе с ФНС Минфину также поручено проработать возможность освобождения от налогов для мобилизованных и их семей. Отдельно Минтруд проработает вопрос о сохранении северного трудового стажа для мобилизованных.