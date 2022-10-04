ФАС предупреждает: возможно повышение концентрации бизнеса из-за ухода иностранных компаний

4 октября. FINMARKET.RU - Уход с рынка западных компаний и поглощение их активов российскими конкурентами может привести к усилению концентрации бизнеса в некоторых отраслях. О таком риске в разговоре с "Ведомостями" предупредил замруководителяАндрей Цыганов. По его словам, вероятность ослабления конкуренции высока в случаях, когда российская организация с существенной долей рынка приобретает сопоставимую по размерам иностранную компанию.

Цыганов не сообщил, какие секторы экономики больше остальных подвержены этому риску. Пока рано констатировать появление четко определенных тенденций, уточнил замруководителя службы.

В нынешней ситуации в полной мере применяются те правила по слияниям и поглощениям, которые действовали и до ухода иностранных компаний с российского рынка, напомнил Цыганов. "Мы этиможем минимизировать, например, путем выдачи предписаний. И этот инструмент работает", - заверил он.

Более того, по его словам, в ряде случаев уход западного бизнеса, напротив, может вести к усилению конкуренции.

Поскольку российский рынок находится в ситуации ухода даже не столько иностранных компаний, сколько их продукции, в краткосрочной перспективе более важной задачей является не борьба с монополизацией, а насыщение "полок в супермаркетах" ассортиментом из прямых аналогов или товаров-заменителей, отметила старший директор - руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.