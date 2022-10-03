В тарифы ЖКХ хотят включить услугу "умного" дома

3 октября. FINMARKET.RU - В нормативы тарифов за коммуналку предложили включить услугу "умного" дома. Это касается зданий, где подобные системы установлены девелопером на этапе строительства. Такую инициативу в Минстрой, Минпромторг, Минцифры направили Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) совместно с "Единым ресурсом застройщиков" (ЕРЗ.РФ), также в авторах Лаборатория цифровизации жилья и АНО "Умный дом". На законодательном уровне предлагается утвердить единые стандарты таких технологий, следует из обращения.

Как объяснил "Известиям" руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик, сегодня без собраний собственников расходы на обслуживание "умных" систем в домах добавить к плате за коммуналку невозможно.

"Так называемый муниципальный тариф за обслуживание многоквартирного дома не предусматривает расходов на обслуживание "умных" систем, например видеонаблюдения, мобильного приложения жильца", - сказал он.

По словам Холопика, зачастую невозможно собрать кворум для общего собрания, и тогда приходится демонтировать полезные "умные" системы. При этом жильцов нужно информировать о повышенном тарифе на стадии покупки квартиры, считает он.

Согласно методологии ЕРЗ.РФ, предусмотрено пять классов "умного" дома - A, B, C, D и E, при этом А - наивысший класс, E - начальный. Чем выше класс, тем больше жилой комплекс оснащен функционалом "умных" систем.

При внедрении отдельных сервисов (домофон, шлагбаум во дворе, видеонаблюдение) удорожание платежа может составлять от 5 до 15% в зависимости от количества жильцов, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Установка же оборудования, способствующего повышению энергоэффективности объекта, наоборот, может привести к экономии надо 20%, отметил он. Это, например, автоматизированная система контроля и учета электроэнергии или узлы погодного регулирования подачи тепла в дом, добавил эксперт.