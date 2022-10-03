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03 октября 2022 года 10:31
Иски в суд по поводу пенсий можно будет подавать по месту жительства
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Сергей Бобылев
3 октября. FINMARKET.RU - Верховный суд России подготовил законопроект, разрешающий подавать иски о защите пенсионных прав, а также прав на иные социальные выплаты и льготы не только по месту нахождения ответчика, но и по месту жительства истца. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей от судов, осуществляющих правосудие в Уральском и Сибирском федеральных округах. Как напоминают юристы, сегодня иски надо подавать по адресу соответствующего управления Пенсионного фонда, пишет "Российская газета". И если, скажем, человек живет в другом городе, а такое нередко бывает, то у него возникают вполне естественные трудности. "Инициатива Верховного суда России заслуживает внимания, - полагает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она значительно упрощает для граждан доступ к правосудию в социально значимых вопросах. При этом Верховный суд постоянно ориентирует нижестоящие инстанции на целенаправленную защиту социальных прав граждан". Эксперты подчеркивают: споры по поводу назначения пенсий, социальных выплат и предоставления льгот нередко являются сложными с правовой точки зрения. Помимо общих положений законодательства о пенсионном обеспечении, вопросы, например, включения льготного стажа регулируются большим количеством подзаконных нормативных актов.
Опубликовано Финмаркет
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