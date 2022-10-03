Порядок приватизации объектов ЖКХ ужесточат

3 октября. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен правительственный законопроект, ужесточающийприватизации объектов. В законопроекте речь идет о приватизации объектов тепло- и горячего водоснабжения, принадлежащих компаниям с долей государства свыше 50% или государственным и муниципальным унитарным предприятиям (ГУП и МУП).

Поправками по сути закрывается лазейка, позволяющая бесконтрольно передавать такие объекты в частные руки без проведения торгов.