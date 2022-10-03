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03 октября 2022 года 09:34
Порядок приватизации объектов ЖКХ ужесточат
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Антон Новодережкин/ТАСС
3 октября. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен правительственный законопроект, ужесточающий порядок приватизации объектов ЖКХ. В законопроекте речь идет о приватизации объектов тепло- и горячего водоснабжения, принадлежащих компаниям с долей государства свыше 50% или государственным и муниципальным унитарным предприятиям (ГУП и МУП). Поправками по сути закрывается лазейка, позволяющая бесконтрольно передавать такие объекты в частные руки без проведения торгов. Как пояснили "Коммерсанту" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), подготовившей законопроект, законодательство о тепло- и водоснабжении предусматривает два вида передачи объектов ЖКХ - по договору аренды или в концессию. Но они могут быть закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за ГУП и МУП, и на сделки по продаже такого имущества действие закона о приватизации, регламентирующего способы передачи объектов ЖКХ "частникам" и налагающего на нового владельца имеющиеся инвестиционные обязательства, не распространяется. Как следует из пояснительной записки к документу, это исключение фактически стало способом обхода закона - объекты ЖКХ закреплялись за унитарным предприятием, а затем продавались "конкретному лицу без соблюдения конкурентных процедур и установления эксплуатационных и инвестиционных обязательств в отношении такого имущества". После принятия законопроекта сделки по продаже объектов ЖКХ государственными и муниципальными унитарными предприятиями будут попадать под действие закона о приватизации.
Опубликовано Финмаркет
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