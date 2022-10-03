Минфин готовит систему вычета из НДФЛ по всем инвестпродуктам

3 октября. FINMARKET.RU -готовит систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить индивидуальные инвестиционные счета основного, первого, типа (ИИС-I) на инструменты нового формата. Это следует из разработанной ведомством концепции развития этого института, с которой ознакомились "Ведомости" . Ее подлинность подтвердили два собеседника, знакомых с ходом подготовки документа. В концепции Минфина счета нового типа фигурируют как ИИС-III.

В планах Минфина - установить единый налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные не только от внесенных на формирование стандартных долгосрочных сбережений средств, но и по другим продуктам финрынка, при условии что полученные по ним средства идут на "целевые выплаты" (их перечень установит правительство). Размер льготы по первому, традиционному, виду инвестиций не будет, как и сейчас, превышать 400 000 руб. в год. По другим продуктам с условием "целевых выплат" полученных с них доходов сумма вычета не оговаривается.

Согласно концепции, единый налоговый вычет будет распространяться на ИИС-III, 10-летние договоры негосударственного пенсионного обеспечения и "в дальнейшем" - полисы страхования жизни сроком не менее 10 лет. Для получения льготы гражданам разрешат иметь не более трех долгосрочных продуктов одновременно, говорится в концепции.

Средства не должны выводиться в течение установленного срока. Но в случае тяжелых жизненных ситуаций (их список также установит правительство) граждане смогут снять деньги досрочно - действующим форматом ИИС такого не предусмотрено. "Это позволит снять психологический барьер для долгосрочных инвестиций", - говорил изданию замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Московского финансового форума.

Единый налоговый вычет в новой конфигурации позволит привлечь на фондовый рынок "миллиарды рублей", оценивал "Ведомостям" глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков.

Законопроект о создании нового единого налогового вычета сбудет представлен в правительство до конца года, следует из документа. Изменения не затронут ИИС-II. Процесс получения единого налогового вычета власти хотят сделать максимально быстрым и комфортным - как для самих граждан, так и для профучастников фондового рынка, говорится в концепции.