Снижается трафик торговых центров

3 октября. FINMARKET.RU -в торговых центрах за предыдущую неделю потерял от 8 до 40%, свидетельствуют данные ритейлеров и ТЦ, опрошенных "Известиями". Так, по подсчетам Российского совета торговых центров (РСТЦ), падение составило около 15%. Вслед за трафиком снижается и спрос, рассказал "Известиям" президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Поток людей в ТЦ начал сокращаться после объявления частичной мобилизации, сообщил изданию вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Уже 27 сентября показатель по России сократился на 8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В столице он упал почти на 13%.

Падение трафика подтверждают и брокеры торговой недвижимости, например компания CORE.XP. За предыдущую неделю поток покупателей и обороты ритейлеров упали на 10-20%, сказала изданию директор компании, руководитель направления аренды торговых помещений Надежда Цветкова. Насколько долгим будет это падение, пока непонятно, подчеркнула она.

В Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) аналогичные данные: поток покупателей в торговых центрах за последнюю неделю упал на 20%. Об этом "Известиям" сказал вице-президент ФРиО Сергей Миронов. Судя по всему, у потребителей сменилось настроение: они всё чаще остаются дома. При этом в бизнес-центрах трафик сократился чуть меньше - люди работают в этих помещениях плюс обедают в расположенных там ресторанах.

В Минпромторге подтверждают эту тенденцию, пусть и не в таком масштабе, следует из письма замглавы ведомства Виктора Евтухова в регионы от 30 сентября. С начала года и по сентябрь поток посетителей в ТЦ сократился на 5% по отношению к аналогичному периоду 2021 года и почти на 13% в сравнении с допандемийным 2019 годом, говорится в документе. Поэтому федеральная власть рекомендовала чиновникам на местах отслеживать уровень деловой активности. Чтобы снижение не стало критическим, Минпромторг предложил поддерживать торговлю в регионах.

Евтухов перечислил ряд возможных мер помощи. К примеру, если магазины арендуют площади на объектах, находящихся в госсобственности, можно предоставлять отсрочку по уплате аренды, отменять земельный налог, снижать налог на имущество, снижать или фиксировать стоимость коммунальных услуг. Более того, в торговых центрах можно располагать объекты социальной инфраструктуры: дополнительные офисы МФЦ, отделения "Почты России", а также спортивные и оздоровительные секции.