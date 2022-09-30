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30 сентября 2022 года 10:24
Бизнес - настроение остается в "красной зоне"
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dpa/ТАСС
30 сентября. FINMARKET.RU - Настроения бизнеса в сентябре оставались в отрицательной зоне и начали стабилизироваться на уровне августа, показывает ежемесячное исследование делового климата Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП), на которое ссылается "Коммерсантъ". Так, индекс деловой среды подрос в сентябре на 0,8 пункта, до 45,2 пункта, индекс личных оценок делового климата опрошенных вырос заметнее - на 2,9 пункта, но самооценка остается более пессимистичной - всего 41,5 пункта. На начало военной операции бизнес отреагировал более чувствительно - тогда опрос зафиксировал падение индекса в феврале, в марте же показатель обвалился уже почти на 15 пунктов. Объявление о частичной мобилизации пока ограниченно влияет на настроения бизнес. Новые же события начнут серьезно влиять на деловой климат в октябре.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, бизнес-климат
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