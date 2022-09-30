Что изменится в жизни россиян с 1 октября

30 сентября. FINMARKET.RU - К Дню пожилого человека 1 октября большинство пенсионеров получат единовременные выплаты. Кроме того, с начала этого месяца меняются правила ОСАГО, водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД права в электронном виде, для защиты от кибермошенников можно будет поставить запрет на банковские онлайн-операции, а для неквалифицированных инвесторов вводится ограничение на покупку ценных бумаг недружественных стран, пишут "Известия" в своем традиционном обзоре.

С началом октября заканчивается льготный период подачи заявлений для получения пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом. Если запрос одобрят, то деньги перечислят сразу за шесть предыдущих месяцев начиная с 1 апреля, но не ранее достижения ребенком 8 лет.

Начиная с октября выплаты будут начислять с момента подачи заявления. Пособие полагается тем семьям, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума на душу населения в регионе. При оценке нуждаемости кроме доходов учитывается и имущество семьи. Размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Подавать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе ПФР.

С 1 октября в соответствии с президентским указом будет проведена индексация зарплат федеральных государственных гражданских служащих и дипломатических работников в 1,04 раза, они повысятся на 4%. На столько же вырастут оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Также в октябре ежегодно проводится индексация военных пенсий. Их получают все, кто проходил военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, органах уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, службе судебных приставов. Прибавка военным пенсионерам рассчитывается индивидуально, в зависимости от размера имеющейся пенсии.

Ко Дню пожилого человека, который отмечается в России 1 октября, пенсионеры получат единовременные пособия. Их размер, сроки перечисления и получателей определяют местные власти.

С 1 октября в России меняются правила ОСАГО, жизнь автомобилистам упрощают. Теперь не надо будет в случае ДТП сообщать об этом в страховую компанию, собирать данные очевидцев, писать заявление, чтобы получить результаты экспертизы. Пункт о сборе данных очевидцев для извещения о ДТП в новой редакции правил отсутствует. Для получения данных экспертизы, организованной страховщиком, надо будет лишь выбрать удобный канал связи — электронную почту, офис страховой компании или личный кабинет пользователя ОСАГО, и информация по завершении всех процедур придет туда автоматически.

Что касается денежных компенсаций со стороны страховой водителю в случае ДТП, ко всем прочим возмещениям добавится пункт о почтовых расходах на отправку документов об аварии.

Автовладельцам также больше не надо сообщать о факте смены госномера транспортного средства, если это произошло после оформления полиса: страховщики смогут получать эти сведения самостоятельно — через автоматизированные электронные базы данных. Однако если уведомления от страховой о том, что она получила информацию, в течение трех дней не пришло, лучше действовать по старой схеме — через личный кабинет, по электронной почте или при визите в офис.

С 1 октября начинается тестирование сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто". У водителей, которые загрузят права в приложении, появится QR-код, который они смогут предъявить сотруднику ГИБДД. С помощью служебного планшета инспектор сможет считать код и проверить его подлинность. Однако пока система не обкатана, им настоятельно рекомендуют все же носить с собой пластиковый или бумажный документ.

Тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах по российским железным дорогам с октября проиндексируют на 6,52%. В результате, по прогнозам экспертов, билеты подорожают не более чем на 90 рублей.

Вступление в силу новых правил Центробанка, направленных на борьбу с кибермошенничеством, позволит клиентам российских банков вводить ограничения на онлайн-операции. Можно будет ввести полный запрет как на все онлайн-операции, так и на отдельные услуги, например на переводы или кредитование. Также появится возможность устанавливать лимит на сумму транзакции и задавать для этого определенный период времени.

Отменить введенные ограничения или изменить их можно будет в любое время, все это будет работать бесплатно. Чтобы воспользоваться сервисом, надо написать заявление в свой банк, каждый из них определяет форму документа и порядок его направления самостоятельно.

Для защиты от мошенников банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых совершаются онлайн-операции, подтверждать телефонные номера и адреса электронной почты граждан.

Также с начала этого месяца вступают в силу требования к банкам определенным образом информировать россиян об условиях вкладов. Вся информация должна быть представлена в виде краткой и понятной таблицы, с которой клиент может ознакомиться как онлайн, так и в офисе. В ней должны указываться процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, а также ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.

Центробанк с 1 октября ограничивает продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам для снижения санкционных рисков. Брокеры не должны будут исполнять их поручения о приобретении таких ценных бумаг, если в результате сделки их доля в портфеле превысит 15%. В дальнейшем этот порог будет постепенно уменьшаться, и к началу следующего года подобные поручения исполняться не будут.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний, который был введен на фоне санкций против России и повышения ключевой ставки 1 апреля, действует до 1 октября включительно. Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, от его продления было решено отказаться. При этом правительство готово обсуждать возможные исключения с профильными ведомствами.