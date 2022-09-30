Военным разрешат заниматься предпринимательской деятельностью

30 сентября. FINMARKET.RU - Для военнослужащих могут частично снять запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон "О статусе военнослужащих" подготовили депутаты от "Единой России", ЛДПР, КПРФ и других фракций. Речь идет только об индивидуальных предпринимателях, которые при мобилизации могут потерять свой, пишут "Известия"

Действующее регулирование запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью. Парламентарии предложили скорректировать этот подход и снять запрет для граждан, которые до начала службы находились в статусе, заниматься предпринимательской деятельностью. Также поправки предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, после призыва на службу по мобилизации ИП не может одновременно находиться в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. Но автоматически аннулировать свое положение коммерсанта нельзя, как и временно приостановить его, - законодательство не предусматривает таких возможностей. Значит, призванному придется подавать заявление на прекращение деятельности в статусе ИП. А если человек не успеет этого сделать, то он нарушит закон, запрещающий военнослужащему вести коммерческую деятельность.

Кроме того, в случае мобилизации коммерсант не сможет исполнить обязательства по заключенным договорам. А если предприниматель работал с госзаказом, значит, он рискует попасть в списки недобросовестных исполнителей. Не стоит забывать и о сотрудниках ИП, которые лишаются работы по не зависящей от их работодателей причине. В действующем законодательстве не предусмотрело никаких компенсаций на этот случай.

В организации малых и средних предпринимателей "Опора России" поддержали новацию. "Действительно, в создавшейся ситуации возникает вопрос, что делать индивидуальным предпринимателям после призыва по мобилизации. Получается, что только закрывать ИП. Других вариантов регулирование пока не предусматривает", - сказал "Известиям" президент "Опоры России" Александр Калинин.

Эксперт подчеркнул, что это не единственная проблема, с которой сталкиваются коммерсанты. Аналогичная ситуация и у учредителей открытых акционерных обществ: они не могут сохранить свой статус, если их мобилизуют, а также получить кредитные каникулы.