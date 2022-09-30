Пандемия не испугала - компании РФ не остановили прием новых сотрудников

30 сентября. FINMARKET.RU - Российскиев период пандемии не остановили прием новых сотрудников: 60% компаний нанимали работников в 2020 г., 66% - в 2021 г., говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и лаборатории исследований труда ВШЭ, с которым ознакомились "Ведомости" . Опрос проводился в 2022 г. среди 1287 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, в нем участвовали руководители организаций, директора по работе с персоналом и начальники отделов кадров. До пандемии НАФИ такой опрос не проводило.

В исследовании НАФИ отдельно оговаривается, что, несмотря на действие ограничительных мер для людей старшего возраста, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, по 7% организаций в 2020 и 2021 гг. трудоустраивали пенсионеров. Кроме того, 11% компаний в 2020 г. и 12% в 2021 г. брали на работу людей предпенсионного возраста.

По данным НАФИ, наиболее востребованы в пандемию были квалифицированные специалисты: в 2020 г. их нанимали 49% компаний, в 2021 г. - 52%. Вторыми по популярности оказались "рабочие и служащие низшего звена": в 2020 г. их нанимали 40% организаций, в 2021 г. - 46%. Рабочих со средним профессиональным образованием в 2020 г. нанимали 38% предприятий, а в 2021 г. - 44%. Реже всего предприятия нанимали руководителей: в 2020 г. доля таких компаний составила 21%, в 2021 г. - 20%.

Как полагает заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда ВШЭ Сергей Солнцев, результаты опроса показывают "высокую адаптивность" российских компаний к различным кризисным ситуациям. И уровень безработицы, который за первую половину 2020 г. вырос с 4,7% до 6,4%, к середине 2021 г. достиг доковидных значений.