В России могут появиться ноутбуки Xiaomi

29 сентября. FINMARKET.RU - До конца осени поставки ноутбуков в Россию может начать, рассказал "Известиям" источник в компании - партнере китайского производителя. Такие планы действительно рассматриваются, подтвердил человек, знакомый с менеджерами нескольких вендоров. Слышал о возможном начале поставок лэптопов Xiaomi и сотрудник одной из розничных сетей.

Если китайская корпорация начнет поставлять, то станет едва ли не первым широко известным вендором, который выйдет на российский рынок после начала специальной военной операции и санкционной кампании, сказал один из собеседников издания. Другой источник "Известий" утверждает, что официально Xiaomi до сих пор ввозил в Россию только смартфоны, аксессуары, мелкую бытовую технику, телевизоры и другие позиции, но не ноутбуки. Они продаются в крупных торговых сетях и в небольших интернет-магазинах, но ввезены по параллельному, а иногда, возможно, и по "серому" импорту, пояснил собеседник.

В официальном интернет-магазине китайского вендора, которым управляет Inventive Retail Group, ноутбуков действительно не предлагается.

Несмотря на отсутствие официального импорта, спрос на ноутбуки Xiaomi в России был - в начале 2022 года они занимали 3,5-4% рынка этих устройств в натуральном выражении (в штуках), подсчитали в Mobile Research Group. Если прямые поставки действительно начнутся, эта доля может значительно увеличиться, считает ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин.

По его словам, в целом спрос на лэптопы, как и на смартфоны, во 2-м квартале т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился примерно на 50%. Налицо расширение присутствия на рынке недорогих китайских устройств, которые занимают нишу прекративших официальные поставки брендов.

Ранее участники компьютерного рынка рассказывали "Известиям", что параллельный импорт ноутбуков в РФ пока не задался. В то же время доля ноутбуков из Китая в РФ растет, признавали они.

В этом году о выходе на российский рынок объявили китайские компьютерные бренды, до сих пор известные в РФ лишь узкому кругу пользователей.