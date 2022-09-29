В Турции могут создать кредитную организацию для "Мира"

29 сентября. FINMARKET.RU -в качестве альтернативы может предложить создание нового банка для работы с картами российской платежной системы "Мир". Об этом "Известиям" заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин. Он уточнил, что прорабатываются также варианты с закрытым клирингом и блокчейном. Решение об альтернативном механизме будет представлено "в ближайшие дни", заявил глава совета. Накануне СМИ сообщили, что все банки Турции перестали принимать"Мир". В посольстве РФ в Анкаре изданию подтвердили, что пользователи российского "пластика" действительно столкнулись с проблемами в Турции и от них поступают многочисленные жалобы. Поэтому диппредставительство советует гражданам РФ брать в поездку наличные. Там также подтвердили: Москва и Анкара уже работают над поиском альтернатив.

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с Минфином страны альтернативы "Миру". Турецкий канал A Haber сообщил со ссылкой на источники, что Эрдоган поручил министрам совместно с Россией разработать альтернативную платежную систему. По данным канала, официальные лица РФ и Турции уже провели переговоры на эту тему.

В турецком правительстве заявили: если банки так себя ведут, мы будем пытаться найти альтернативу работе карт "Мир". Они сейчас этим занимаются. Возможно, это будет специальный банк либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим - это позиция Турции, - заявил директор РТДС.

При этом, по его словам, у РФ было достаточно времени, чтобы перейти на более современные защищенные платформы для осуществления платежей - в том числе децентрализованные финансы на основе криптовалюты. Теперь следует заняться проработкой более безопасного и защищенного от внешнего воздействия платежного механизма, заключил Егармин.

По мнению турецкого политолога Керима Хаса, в следующем году турпоток между РФ и Турцией в любом случае продолжится, несмотря на проблемы с "Миром", поскольку это очень важно для экономик обеих стран.