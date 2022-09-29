Минтруд разработал для самозанятых добровольно оплачиваемые больничные

29 сентября. FINMARKET.RU - В 2023 году в России может появиться добровольное государственное социальное страхование для самозанятых, которое даст им доступ к больничным. Соответствующие предложения сейчас прорабатывает Минтруд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на презентацию.

Как следует из презентации Минтруда, размер ежемесячного страхового взноса для нового вида страхования предлагается установить в 3,84% от фиксированной в деньгах «базовой величины».

На 2023 год она оценена в 32,5 тыс. руб. (два МРОТ 2023 года), то есть ежемесячный взнос составит 1,2 тыс. руб. в месяц или около 15 тыс. руб. в год. Страховать сумму заработка именно такого размера, как пояснил “Коммерсанту” источник в Минтруде, ведомство предложило, исходя из условий, предлагаемых уже существующими на рынке коммерческими страховками. Размер выплаты по больничному при установленном взносе будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взноса: чем они больше, тем крупнее будет размер пособия по временной нетрудоспособности. Так, в первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 (22,7 тыс. руб. в месяц), при стаже от пяти до восьми лет — 80% (18,1 тыс. руб.), при стаже до пяти лет — 60% (13,6 тыс. руб.).