Запасов нефти в РФ хватит на 39 лет, природного газа - на 62 года

29 сентября. FINMARKET.RU -обеспечена технологически извлекаемыми запасами нефти почти на 40 лет, запасами природного газа - более чем на 60 лет, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров в интервью "Российской газете"

"По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет. Это то, что с использованием сегодняшних технологий мы можем добыть. Рентабельно извлекаемых запасов - на 33 года. Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года. (...) Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа - 62 года", - уточнил глава Роснедр. При этом он отметил, что "вокруг этих данных идет очень много спекуляций, это все динамические, постоянно меняющиеся величины".

"Они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров. Что-то произошло в мире, цена навыросла, соответственно, обеспеченность выросла. И наоборот", - добавил Петров, подчеркнув, что "не меньшую роль играют технологии, их стоимость и доступность".

"К примеру, развитие технологий позволяет более точно проводить горизонтальную проходку при бурении, снижать стоимость бурения, что кратно увеличит извлекаемость запасов и повышает рентабельность добычи", - пояснил руководитель Федерального агентства по недропользованию в беседе с изданием.

Петров также рассказал, что Россия обеспечена по большинству видов полезных ископаемых на многие сотни лет вперед. По некоторым видам даже на тысячу лет. При этом РФ импортирует хром, марганец, титан, литий, уран, плавиковый шпат и некоторые другие виды полезных ископаемых.

"Подобная ситуация складывается не потому, что у нас нет их запасов. Сырьевая база по ним в России существует, но добыча либо не ведется совсем, либо ведется в очень ограниченном количестве, в силу низких экономических характеристик имеющихся месторождений. На это влияет много факторов: концентрация тех или иных видов минерального сырья в руде, географическое расположение месторождений, климатические условия, логистика, наличие инфраструктуры, энергообеспечение добывающих предприятий", - сообщил глава Роснедр .

Достаточно часто расположение таких месторождений делает их разработку экономически нерентабельной. Поэтому, пояснил он, до недавнего времени было выгодней импортировать. Но определенные шаги по снижению импортозависимости по критически важным для нас полезным ископаемым мы начали предпринимать несколько лет назад, подчеркнул Петров.