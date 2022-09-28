Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%

Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%

28 сентября. FINMARKET.RU - В августе 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 0,1% по сравнению с августом 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июле 2022 года снижение показателя составляло 0,5%, в июне и мае - 2,4%. Данные за июнь и май были пересмотрены со снижения на 1,8% и на 1,7%, соответственно.

По сравнению с июлем текущего годав августе выросло на 1,8%.

В январе-августе промпроизводство увеличилось на 0,9%

С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась по сравнению с июлем на 0,8% после роста на 1,2% месяцем ранее.

Данные по промышленности в августе 2022 года оказались лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предусматривал снижение промпроизводства на 0,7% в годовом выражении.

По итогам 2022 года эксперты прогнозируют падение промышленности на 2,5% (против спада на 4,0% по опросу месяц назад), в 2023 году - снижение на 1,8%.

Позитивную динамику показали два сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства, отмечает. Сырьевые отрасли выросли на 1,0% по сравнению с августом 2021 года, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 1,6%. В обрабатывающих отраслях объем производства сократился на 0,8% в годовом сравнении, а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, падение индекса составило 9,0%.

По сравнению с июлем 2022 года все четыре сектора показали рост индекса. Наибольший рост продемонстрировали отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 7,5%. Энергетический сектор вырос на 3,5%, обрабатывающие производства - на 2,2%, добывающие отрасли - на 0,7%.

В целом, за восемь месяцев 2022 года максимальный рост индекса производства продемонстрировал сырьевой сектор - на 2,4% к январю-августу 2021 года. Обрабатывающие производства показали нулевой рост, энергетический сектор вырос на 0,4%. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 5,2%.

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+16,0%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+14,3%);

- добыча нерудных полезных ископаемых - (+10,3%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (+9,1%);

- предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых - (+5,0%);

- металлургическое производство - (+4,1%);

- производство одежды - (+2,9%), а также производство кожи и изделий из кожи - (+2,7%);

- производство напитков - (+1,5%);

- производство бумаги и бумажных изделий - (+1,1%);

- добыча нефти и природного газа - (+1,0%);

- производство электрического оборудования - (+0,9%).

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (-42,9%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели - (-19,5%);

- выпуск табачных изделий - (-12,2%);

- производство текстильных изделий - (-11,1%) и мебели - (-10,7%);

- добыча металлических руд - (-7,5%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования, а также производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (-7,2%);

- химиндустрия - (-4,3%) и производство резиновых и пластмассовых изделий - (-2,5%);

- пищевая промышленность - (-2,3%);

- добыча угля - (-2,2%)

Выпуск продуктов питания в августе 2022 года снизился на 2,3% по сравнению с августом 2021 года, но вырос по сравнению с июлем 2022 года на 4,8%. В целом за восемь месяцев 2022 года производство продовольственных товаров увеличилось на 0,2% по сравнению с январем-августом 2021 года, говорится в сообщении Росстата.

Выросло производство муки, макаронных изделий и гречки, а также производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций.

Увеличился выпуск большинства видов молочной продукции. Так, в августе 2022 года произведено 470,9 тыс. т молока, что больше, чем в августе 2021 года и в июле 2022 года, на 1,2% и 0,9% соответственно. За восемь месяцев 2022 года производство молока выросло на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 3,8 млн т.

Сливочного масла произведено 27,3 тыс. т, что больше на 10,0%, чем в августе 2021 года, но меньше, чем в июле 2022 года, на 2,5%. За восемь месяцев 2022 года производство сливочного масла выросло по сравнению с январем-августом 2021 года на 10,9%, составив 209,9 тыс. т.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в августе 2022 года произведено 281,7 тыс. т, что больше, чем в августе 2021 года и в июле 2022 года, на 6,7% и на 1,1% соответственно. Производство за восемь месяцев выросло на 7,1%, составив 2,2 млн т.

Рыбного филе свежего или охлажденного в августе выпущено 353,1 т, что на 19,0% больше, чем в августе 2021 года, и на 8,4% больше, чем в июле 2022 года. За январь-август производство рыбного филе увеличилось по сравнению с январем-августом 2021 года на 20,8%, составив 3,9 тыс. т.

По данным Росалкогольрегулирования, в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось производство водки на 2,3%, составив 6,7 млн декалитров, игристых вин и шампанского - на 37,0% до 1,5 млн декалитров, вина - на 19,3% до 3,2 млн декалитров.