.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 сентября 2022 года 09:31
Сетям рекомендуют не штрафовать поставщиков
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
28 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам за несвоевременное или неполное выполнение заказов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке. По их словам, рекомендация была дана 27 сентября на совещании у заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова. Источник газеты говорит, что рекомендация "носит устный характер" и дана в связи с возможными перебоями в логистике из-за объявленной частичной мобилизации. Как отмечает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, если вопрос с производственным персоналом решить можно, выбытие большого количества водителей нанесет удар по цепочке поставок крупных и небольших компаний. Виктор Евтухов передал "Коммерсанту", что Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с производственным и торговым бизнесом и продолжает обращать внимание сетей и поставщиков на необходимость взвешенно и кропотливо подходить к вопросам выполнения условий договоров поставок. Как отметил господин Евтухов, Минпромторг периодически напоминает участникам рынка, что работать нужно "сообща и слаженно". Аналогичные меры принимались после начала военных действий на Украине. Поставщики считают необходимым закрепить мораторий в межотраслевом соглашении, а эксперты указывают на риски злоупотреблений мерой.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, сети, поставщики, рекомендации
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.