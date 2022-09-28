Сетям рекомендуют не штрафовать поставщиков

28 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг рекомендовал торговым сетям ввести мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам за несвоевременное или неполное выполнение заказов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке. По их словам, рекомендация была дана 27 сентября на совещании у заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

Источник газеты говорит, что рекомендация "носит устный характер" и дана в связи с возможными перебоями в логистике из-за объявленной частичной мобилизации. Как отмечает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, если вопрос с производственным персоналом решить можно, выбытие большого количества водителей нанесет удар по цепочке поставок крупных и небольших компаний.

Виктор Евтухов передал "Коммерсанту", что Минпромторг находится в постоянном взаимодействии с производственным и торговым бизнесом и продолжает обращать внимание сетей и поставщиков на необходимость взвешенно и кропотливо подходить к вопросам выполнения условий договоров поставок. Как отметил господин Евтухов, Минпромторг периодически напоминает участникам рынка, что работать нужно "сообща и слаженно".

Аналогичные меры принимались после начала военных действий на Украине.считают необходимым закрепить мораторий в межотраслевом соглашении, а эксперты указывают на риски злоупотреблений мерой.