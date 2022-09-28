Ипотечную ставку на большие квартиры могут снизить

28 сентября. FINMARKET.RU - "Дом.РФ" предложил снизить процент по семейной ипотеке на большие квартиры. Инициативу по расширению программы уже прорабатывают с межведомственной рабочей группой по реализации нацпроекта "Демография", рассказал "Известиям" глава госкомпании Виталий Мутко. Сегодня ставка по программе на все виды квартир составляет 6%, напомнил он.

"67% семей с детьми хотели бы купить квартиру площадью более 55 кв. метров. При этом больше половины квартир в новостройках - однушки", - сказал Виталий Мутко. Доступность многокомнатного жилья ниже, добавил он.

По данным компании "Гранель", например, в Москве площадь продаваемых квартир за год снизилась приблизительно на 10%. Для многодетных семей помимо привычных кухни и спальни нужны детские пространства, сказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Стоимость трехкомнатных квартир на 30-40% выше, чем однушек, которые нередко покупают не для улучшения жилищных условий, а в качестве инвестиций и сохранения сбережений, добавил он.

При снижении ипотечнойна 1 п.п. потенциальная покупательская аудитория может увеличиться примерно на 10%, привел расчеты он. Согласно оценке заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, при снижении ставки с 6% до 5% при сохранении размера ежемесячного платежа на прежнем уровне семьи смогут взять кредит на сумму на 11,7% больше, а при снижении до 4% - уже на 25,6%.

Также для многих семей ограничивающей является даже не ставка по семейной ипотеке, а максимальный размер кредита, доступный по этой программе, отметил руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков. Для московского региона он составляет 12 млн рублей - сумма при минимальном первоначальном взносе может быть не выше 14 млн рублей. Но в столице за такие деньги сложно найтибольшой площади, сказал он. Поэтому, по его мнению, оптимально было бы увеличить максимальный кредит по семейной ипотеке до 17 млн рублей в Москве.