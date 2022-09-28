Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару до 66 руб. к концу года

28 сентября. FINMARKET.RU -ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, следует из прогноза социально-экономического развития на 2023-2025 годы, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. В сентябре, согласно базовому сценарию, средний курс составит 61,1 руб., в октябре - 62,7 руб., в ноябре - 64,4 руб., в декабре - 66,2 руб. Таким образом, согласно оценкам Минэка, к концу года по сравнению с сентябремпотеряет к американской валюте около 8%.

В 4-м квартале курс доллара в среднем ожидается на уровне 64,4 руб., за весь 2022 год - 68,1 руб.

В 2023 г. прогнозируется ослабление национальной валюты до 68,3 руб./$. Курс доллара будет повышаться постепенно. В декабре будут достигнуты пиковые значения в 70,2 руб./$, прогнозирует Минэк. В последующие годы курс ослабнет до 70,9 руб./$ в 2024 г., до 72,2 руб./$ в 2025 г.

МайскийМинэкономразвития предполагал, что средний курс доллара в декабре составит 76,4 руб., в 4-м квартале - 76 руб., в целом за 2022 г. - 76,7 руб.

Рубль резко упал в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта - тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб., следует из данных Мосбиржи. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.

В результате российская валюта начала устойчиво укрепляться: к концу марта доллар стоил уже 83,2 руб., к концу апреля - 71 руб., к концу мая - 61,5 руб., к концу июня - 51,5 руб. Последующая отмена ограничений не сильно повлияла на динамику курса. К концу июля американская валюта вернулась на уровень 61,6 руб., но к концу августа вновь ослабела - до 60,2 руб.