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27 сентября 2022 года 11:20
Банковская бухгалтерия модифицируется со следующего года
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Михаил Терещенко/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - Банк России вводит в план счетов бухучета банков понятие цифрового рубля, свидетельствует опубликованный ЦБ проект нового плана бухгалтерских счетов для кредитных организаций. Предполагается, что цифровой рубль будет запущен с 2023 года, пояснил глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Кроме того, ЦБ отдельный счет для учета цифровых финактивов (ЦФА) и счетов для учета денежных средств, находящихся на специальных счетах клиентов (типа "С", "К", "И", "О", "Д"), открываемых в соответствии с указами президента России. При этом в отличие от ЦФА, где вводятся счета на активной и на пассивной части баланса, по цифровому рублю вводится только активный счет для учета цифровых рублей кредитной организацией - участником платформы. По словам источника "Коммерсанта" на банковском рынке, сейчас рассматривается сценарий, когда клиент конвертирует свои наличные или безналичные средства в цифровые рубли на цифровом кошельке. Потом он может эти средства перевести на кошелек другому физлицу, заплатить ими или обратно конвертировать. В такой конструкции пассивный счет в цифровых рублях не нужен. Ранее Банк России указывал, что кредитные организации будут только операторами по переводу средств в цифровом виде национальной валюты, т. е. не смогут формировать пассивы их основе. Эксперты считают, что в дальнейшем целесообразно проводить и пассивные операции с цифровым рублем, когда должниками по этим требованиям будут выступать банки.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, банки, бухгалтерия, ЦФА
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