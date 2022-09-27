Банковская бухгалтерия модифицируется со следующего года

27 сентября. FINMARKET.RU - Банк России вводит в план счетов бухучета банков понятие цифрового рубля, свидетельствует опубликованныйпроект нового плана бухгалтерских счетов для кредитных организаций.

Предполагается, что цифровой рубль будет запущен с 2023 года, пояснил глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Кроме того, ЦБ отдельный счет для учета цифровых финактивов (ЦФА) и счетов для учета денежных средств, находящихся на специальных счетах клиентов (типа "С", "К", "И", "О", "Д"), открываемых в соответствии с указами президента России.

При этом в отличие от, где вводятся счета на активной и на пассивной части баланса, по цифровому рублю вводится только активный счет для учета цифровых рублей кредитной организацией - участником платформы.

По словам источника "Коммерсанта" на банковском рынке, сейчас рассматривается сценарий, когда клиент конвертирует свои наличные или безналичные средства в цифровые рубли на цифровом кошельке. Потом он может эти средства перевести на кошелек другому физлицу, заплатить ими или обратно конвертировать. В такой конструкции пассивный счет в цифровых рублях не нужен.

Ранее Банк России указывал, что кредитные организации будут только операторами по переводу средств в цифровом виде национальной валюты, т. е. не смогут формировать пассивы их основе.

Эксперты считают, что в дальнейшем целесообразно проводить и пассивные операции с цифровым рублем, когда должниками по этим требованиям будут выступать