Внедрение новых стройматериалов ускорят

27 сентября. FINMARKET.RU - Законопроект, который позволит использовать на стройках самые новые технологии и материалы, разработал Минстрой. Ведомство предлагает внести поправки в законы о техрегламенте безопасности зданий и сооружений и о стандартизации, пишет "Российская газета" . Это позволит оперативно внедрять инновационные, энергоэффективные и экологичные технологии и стандарты в строительстве, отмечается в документах к законопроекту.

Поправки дадут возможность использования стандартов организаций в качестве доказательств соответствия требованиям безопасности, внедрить механизм обоснования технических решений на основе "зеленых стандартов", стандартов Китая и других стран. Также это позволит приспосабливать проектную документацию, выполненную в иностранных системах стандартизации, и избегать перепроектирования, с подтверждением безопасности в упрощенном порядке. Действующий порядок затрудняет внедрение в России новых, в том числе иностранных технологий и материалов, отмечают в Минстрое.

Поправки касаются приведения в соответствие иностранных и национальных стандартов в строительстве. Это коснется безопасности зданий и сооружений и связанных с ними процессов проектирования, включая изыскания, а также соблюдения требований техрегламента о безопасности зданий и сооружений, говорит глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. С сентября в стройотрасли осталось всего пять обязательных сводов правил, отмечает он, остальные перешли в разряд добровольных, поправки урегулируют использование национальных и иностранных стандартов в свете последних изменений, говорит Гарипов.