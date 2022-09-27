.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
27 сентября 2022 года 10:11
Внедрение новых стройматериалов ускорят
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - Законопроект, который позволит использовать на стройках самые новые технологии и материалы, разработал Минстрой. Ведомство предлагает внести поправки в законы о техрегламенте безопасности зданий и сооружений и о стандартизации, пишет "Российская газета". Это позволит оперативно внедрять инновационные, энергоэффективные и экологичные технологии и стандарты в строительстве, отмечается в документах к законопроекту. Поправки дадут возможность использования стандартов организаций в качестве доказательств соответствия требованиям безопасности, внедрить механизм обоснования технических решений на основе "зеленых стандартов", стандартов Китая и других стран. Также это позволит приспосабливать проектную документацию, выполненную в иностранных системах стандартизации, и избегать перепроектирования, с подтверждением безопасности в упрощенном порядке. Действующий порядок затрудняет внедрение в России новых, в том числе иностранных технологий и материалов, отмечают в Минстрое. Поправки касаются приведения в соответствие иностранных и национальных стандартов в строительстве. Это коснется безопасности зданий и сооружений и связанных с ними процессов проектирования, включая изыскания, а также соблюдения требований техрегламента о безопасности зданий и сооружений, говорит глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. С сентября в стройотрасли осталось всего пять обязательных сводов правил, отмечает он, остальные перешли в разряд добровольных, поправки урегулируют использование национальных и иностранных стандартов в свете последних изменений, говорит Гарипов.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, строительство, нормы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.