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27 сентября 2022 года 08:15
Число сделок по покупке жилья в Турции россиянами выросло в 3 раза
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DPA/ТАСС
С января по июль 2022 г. граждане России приобрели 6877 объектов недвижимости в различных регионах Турции, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. По ее данным, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 225% (за семь месяцев 2021 г. было заключено 2124 сделки с участием россиян), пишут "Ведомости". Существенный рост спроса на турецкую недвижимость фиксируют и другие консультанты. По данным компании Tranio, которая ссылается на институт статистики Турции, за восемь месяцев этого года жители России приобрели в этой стране 8115 объектов, что втрое больше показателей прошлого года. При этом доля сделок, заключенных с россиянами, составляет 18%. Похожая цифра – 17,3% – приводится и в отчете Knight Frank Russia. Там говорится, что это самый высокий показатель среди иностранцев. На 2-м месте граждане Ирана (13,3%), на третьем – Ирака (11%). Число россиян среди иностранных покупателей недвижимости Турции действительно увеличилось в этом году, подтверждает основатель Kalinka Group Екатерина Румянцева. Их интерес к этой стране растет в том числе из-за доступных иммиграционных программ, говорит партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева. В частности, вид на жительство можно получить при покупке недвижимости на сумму от $75 000, турецкое гражданство – на сумму от $400 000. Получение последнего – основная цель покупки жилой недвижимости в Турции, согласна региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева. Наиболее популярными городами для приобретения высокобюджетных лотов, по ее словам, стали Стамбул и Бодрум. Среди причин получения турецкого гражданства опрошенные «Ведомостями» эксперты называют начало СВО и последовавшую за ним финансовую неопределенность. Кроме того, они отмечают сокращение числа стран, доступных для россиян с точки зрения покупки недвижимости. Еще одна причина приобретения активов в Турции – вложение денег.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Турция, недвижимость
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