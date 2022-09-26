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26 сентября 2022 года 10:42

Растет доля строящегося жилья без отделки

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
26 сентября. FINMARKET.RU - Из-за повышения себестоимости строительства московские застройщики стали строить больше квартир без отделки. Таким образом девелоперы стараются удержать стоимость жилья и снизить риски дальнейшего непредсказуемого роста цен на отделочные материалы, пишет "Коммерсант".

С января по август застройщики увеличили объем предложения квартир без отделки в новостройках Москвы массового сегмента на 62%, подсчитали в "Метриуме". В то же время квартиры с различными вариантами ремонта росли гораздо меньшими темпами: объем лотов с предчистовой отделкой увеличился на 31%, а с полной отделкой - на 21%.

По данным bnMap.pro, с января по сентябрь количество строящихся корпусов массового сегмента с квартирами без отделки выросло с 56 до 66, а число корпусов со смешанным форматом предложения, когда предлагаются квартиры как с отделкой, так и без нее, снизилось с 24 до 15.

По данным "Метриума", квартиры с полной и предчистовой отделкой с начала года подорожали на 7%, а жилье без отделки, напротив, потеряло в цене 3%. Застройщики пытаются снижать цены и за счет сокращения средней площади квартир - с 54 до 48 кв. м.

Как отмечают эксперты, приобретать квартиры с ремонтом от застройщика выгоднее, чем делать его самостоятельно.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  жилье,  строительство,  отделка

 
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