Растет доля строящегося жилья без отделки

26 сентября. FINMARKET.RU - Из-за повышения себестоимости строительства московские застройщики стали строить больше квартир без отделки. Таким образом девелоперы стараются удержать стоимость жилья и снизить риски дальнейшего непредсказуемого роста цен на отделочные материалы, пишет "Коммерсант"

С января по август застройщики увеличили объем предложения квартир без отделки в новостройках Москвы массового сегмента на 62%, подсчитали в "Метриуме". В то же время квартиры с различными вариантами ремонта росли гораздо меньшими темпами: объем лотов с предчистовой отделкой увеличился на 31%, а с полной отделкой - на 21%.

По данным bnMap.pro, с января по сентябрь количество строящихся корпусов массового сегмента с квартирами без отделки выросло с 56 до 66, а число корпусов со смешанным форматом предложения, когда предлагаются квартиры как с отделкой, так и без нее, снизилось с 24 до 15.

По данным "Метриума", квартиры с полной и предчистовой отделкой с начала года подорожали на 7%, абез отделки, напротив, потеряло в цене 3%. Застройщики пытаются снижать цены и за счет сокращения средней площади квартир - с 54 до 48 кв. м.

Как отмечают эксперты, приобретать квартиры с ремонтом от застройщика выгоднее, чем делать его самостоятельно.