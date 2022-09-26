Качество выставленных на продажу долгов ухудшается

26 сентября. FINMARKET.RU - Банкиры активизируют продажу просроченных долгов, что говорит о снижении качества их обслуживания. Новым существенным риском стала объявленная 21 сентября мобилизация граждан РФ, пишет "Коммерсант"

Сама мобилизация, как и военная служба, не относится к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому никаких отсрочек по уплате кредита по закону не предусмотрено, поясняет партнер группы ФБК Анастасия Терехина. В свою очередь, текущие условия кредитных каникул предполагают сокращение дохода на 30% и более, что далеко не всегда будет в случае мобилизации, отмечает она. Однако банкам уже поступили рекомендации разработать специальные программы по реструктуризации кредитов для мобилизованных граждан, а за ними с большой долей вероятности последует и соответствующий законопроект, уточняет Терехина.

Как отмечает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев, во 2-м квартале 2022 года банки выставили на продажу портфелей на 60% больше, чем в 1-м квартале. Третий квартал еще не закончился, но в компании также прогнозируют восходящую динамику. При этом качество выставляемых на продажу портфелей становится все хуже.