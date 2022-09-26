За незаконный возврат долгов накажут по Уголовному кодексу

26 сентября. FINMARKET.RU - В октябре Госдума намерена рассмотреть и принять в первом чтении законопроект депутатов "Единой России" ("О внесении изменений в УКи статьи 150 и 151 УПК РФ"), который предполагает введение уголовной ответственности за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц, выяснили "Известия"

То есть в случае одобрения документа коллекторов будут наказывать, если они применяют насилие или угрожают, уничтожают или повреждают имущество либо распространяют заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство должника. За это виновных предлагают наказывать штрафом от 300 до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты и иного дохода осужденного за период до 3-х лет. Также наказанием могут стать принудительные работы в течение 5-ти лет либо тюремный срок до 5-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в период до 3-х лет. За те же деяния, совершенные организованной группой, виновные могут быть наказаны лишением свободы на срок до 10-ти лет.

Информацию о готовности Госдумы принять законопроект "Известиям" подтвердил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов инициативы Анатолий Выборный.

По его словам, действующее законодательство сегодня не имеет эффективных правовых механизмов, чтобы защитить граждан от произвола коллекторов. Выборный уточнил, что ко второму чтению законопроект будет доработан в соответствии с замечаниями правительства.

Свой положительный отзыв на инициативу кабмин дал еще в декабре 2020 года. При этом правительство предлагало депутатам доработать инициативу: "конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций".