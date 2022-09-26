Рост цен на серверы составляет 30-50%

26 сентября. FINMARKET.RU - Средний рост цен наи системы хранения данных (СХД) отечественных производителей в сентябре составил 30-50% по сравнению с январем, а сроки поставок у крупных производителей выросли до нескольких месяцев, рассказал "Ведомостям" директор управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев. Рост стоимости и сроков поставок серверного оборудования подтвердили также представители компаний "Дисилоджик", Selectel, "Промобит" и "Норси-транс".

На пике турбулентности, в марте-апреле,на топовые модели серверов российских производителей показывали рост до 10 раз, вспоминает Исаев. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась и рост цен на серверы по сравнению с январскими показателями колеблется на уровне от 30% до 50%.

При этом, добавляет Исаев, стоимость российского оборудования и раньше была "довольно высокой", вследствие чего для развития облачных решений компании отдавали предпочтение западным и китайским производителям.

Российские производители серверов и СХД, "Промобит" и "Норси-транс", подтверждают, что цена оборудования для конечного клиента действительно выросла на 30-50% с января.