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26 сентября 2022 года 10:57
Рост цен на серверы составляет 30-50%
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Антон Новодережкин/ТАСС
26 сентября. FINMARKET.RU - Средний рост цен на серверы и системы хранения данных (СХД) отечественных производителей в сентябре составил 30-50% по сравнению с январем, а сроки поставок у крупных производителей выросли до нескольких месяцев, рассказал "Ведомостям" директор управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев. Рост стоимости и сроков поставок серверного оборудования подтвердили также представители компаний "Дисилоджик", Selectel, "Промобит" и "Норси-транс". На пике турбулентности, в марте-апреле, цены на топовые модели серверов российских производителей показывали рост до 10 раз, вспоминает Исаев. Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась и рост цен на серверы по сравнению с январскими показателями колеблется на уровне от 30% до 50%. При этом, добавляет Исаев, стоимость российского оборудования и раньше была "довольно высокой", вследствие чего для развития облачных решений компании отдавали предпочтение западным и китайским производителям. Российские производители серверов и СХД, "Промобит" и "Норси-транс", подтверждают, что цена оборудования для конечного клиента действительно выросла на 30-50% с января.
Опубликовано Финмаркет
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