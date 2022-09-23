Какие магазины займут освободившиеся площади

23 сентября. FINMARKET.RU - За 2 года на месте ушедших иностранных брендов в России откроется около 30 универмагов нового формата: в одном пространстве будет представлено несколько торговых брендов. Об этом "Известиям" рассказали владельцы магазинов "Телеграф" и Slava (Magic Group), планирующие занять новые. "Телеграф" рассчитывает открыть 8 универмагов, Slava - 20.

"Телеграф", по словам его основателя Николая Константинова, откроется в Москве в "Outlet Новая Рига" на месте магазина Nike, а в ТЦ "София" - на месте H&M. Основатель сети Slava Александр Перемятов, рассказал о планах открыть магазин 24 сентября в ТК "Амбар" в Самаре на месте Bershka.

По словам основателя Константинова, рост спроса на открытие универмагов связан с увеличивающимся объемом вакантных площадей в торговых центрах, которые покинули иностранные бренды. Моллы сейчас активно ищут арендаторов на большие площади, и мультибрендовые магазины подходят под них. Например, "Телеграфы" открывают на площади от 1 тыс. кв. м, где представляют минимум 50 марок, сказал он. Этот формат магазинов работает по принципу конструктора: там можно собрать бренды, которые будут востребованы в конкретном ТЦ определенного города, при этом предложить разные категории товаров - одежду, обувь, аксессуары, косметику и так далее, сказал Константинов.

Сегодня крупных мультибрендовых игроков на рынке можно пересчитать по пальцам, поэтому спрос на подобные универмаги со стороны ТЦ будет расти - с учетом параллельного импорта их развитие выглядит логичным, считает директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Освободившиеся площади иностранных марок могут быть интересны и крупным сетевым магазинам, считают эксперты. В "Снежной королеве" "Известиям" подтвердили интерес к освобождающимся торговым местам.