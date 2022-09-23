В РФ упростят возврат средств за недвижимость, купленную у банкрота

23 сентября. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность возвращения покупателю квартиры, купленной у будущего банкрота, либо денег за нее в случае, если такое жилье - единственное. Сейчас, если лицо купило жилье по цене ниже среднерыночной, сделку могут признать недействительной в случае возбуждения в течение года дела о банкротстве в отношении продавца (например, другого физлица или банка).

Требования о возврате средств покупателю удовлетворяются из конкурсной массы пропорционально и одновременно с требованиями других кредиторов, то есть новый собственник такой квартиры вряд ли получит полную сумму. Однако такое отсутствие у гражданина возможности вернуть деньги за единственное жилье было признано Конституционным судом неконституционным, в связи с чем Минэкономразвития подготовило изменения в закон о банкротстве, пишет "Коммерсант"

Согласно проекту, покупателю предлагается разрешить остаться в спорной квартире до возврата ему денег, которые вносятся на спецсчет, минуя конкурсную массу. Для этого жилье реализуется на торгах с установлением минимальной цены, которая должна на 5% превышать сумму сделки по купле-продаже.