Рынку не хватает времени на внедрение новых стандартов кредитных страховок

23 сентября. FINMARKET.RU - Страховщики и банкиры просят ЦБ дать им переходный период после вступления в силу новых требований к страховкам, которые продаются вместе с потребкредитами, - Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной в сентябре соответствующее письмо. Представитель ЦБ подтвердил "Ведомостям" получение письма, добавив, что оно находится на рассмотрении.

Указ, как ожидают игроки, должен заработать 1 октября, но сам документ до сих пор не зарегистрирован в Минюсте и не опубликован на сайте ЦБ. Новые требования к продаже кредитных страховок требуют как от банков, так и от страховщиков временных и материальных ресурсов, проработки новой документации, перенастройки IT-систем, налаживания документооборота, информационного обмена, обучения персонала и проч., объясняется в письме. А это возможно только после регистрации указания в Минюсте и получения документа в официальной и финальной версии.

Ассоциации просят сделать переходный период после вступления указания в силу и не применять к банкам и страховым надзорные меры за нарушение его требований вплоть до 1 октября 2023 г.

Указ предусматривает минимальный набор страховых случаев (смерть, а также инвалидность I и II группы), который может быть расширен страховщиком дополнительно, например потерей работы.\

Предполагалось, что страховка должна будет действовать сразу после уплаты страхового взноса, а страховое покрытие не должно быть меньше размера кредита. Получение страховой выплаты не сможет превышать 30 дней, а она будет осуществляться на основании закрытого перечня документов, подтверждающих наступление страхового случая. Заявление в адрес страховщика будет возможно подать через банк, где был оформлен кредитный договор, при этом страховщиков обяжут раскрывать ключевую информацию о полисе в форме краткого документа - это поможет человеку оценить целесообразность его приобретения.

Как говорится в письме АБР и ВСС, текущая ситуация с длительным состоянием неопределенности относительно официальной регистрации указания и его окончательной версии, необходимостью последующей реализации требований в считанные дни создает условия для избыточной нагрузки и необоснованной конкуренции. Это также создаст трудности для тех граждан, которые не смогут приобрести или пролонгировать договор страхования для кредита.