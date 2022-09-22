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22 сентября 2022 года 10:51
Капремонт по новым правилам
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Александр Рюмин/ТАСС
22 сентября. FINMARKET.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка проведения капремонта. Дом будут ремонтировать исходя из степени износа - когда это реально требуется, пишет "Российская газета". Как предполагается, это позволит разумнее тратить взносы от граждан и не допустить появления новых аварийных домов. Поправки в Жилищный кодекс предложены группой депутатов во главе с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Сейчас в соответствующих региональных программах просто есть перечень домов и сроки капремонта. Эти документы составляются на годы вперед и быстро устаревают. А бывает так, что очередь дома на ремонт еще не подошла, а на деле трубы уже проржавели. И если тянуть, дом окажется аварийным, объяснил один из авторов, депутат ГД Анатолий Выборный. Происходит и такое: выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент. В связи с этим инициаторы предложили привязать сроки выполнения конкретных работ по капитальному ремонту к фактическому состоянию многоквартирного дома. Это повысит эффективность использования средств собственников, отметили инициаторы. Чтобы закон заработал, понадобится проводить техническое обследование домов (требования к этой процедуре определит кабмин). При этом решение об обследовании многоквартирного дома может приниматься как регионами, так и собственниками помещений на собрании. Однако такая экспертиза может потребовать дополнительных затрат, а значит и увеличения сборов с граждан либо вырастет нагрузка на бюджетную систему, засомневались скептики. Депутат ГД Владимир Сипягин отметил, что в среднем техническое обследование многоквартирного дома стоит около двух миллионов рублей. Он полагает, что эти расходы вероятнее всего придется нести региональному или местному бюджету. В правительстве хоть и дали положительный отзыв на документ, но тоже, в частности, рекомендовали ко второму чтению прописать возможность оспаривания результатов экспертизы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, капремонт, законопроект
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