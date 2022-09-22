22 сентября. FINMARKET.RU - Агентство "Эксперт РА" прогнозирует трансформацию банковского сектора, результатом которой станут снижение концентрации на топ-15 за счет оттока клиентов в крупные региональные и расчетные, а также уход с рынка части розничных монолайнеров.

Точкой роста для всего рынка будет развитие МСБ вследствие усиления процессов по импортозамещению и противодействию санкционному режиму, говорится в обзоре рейтингового агентства под названием "Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2022 года: к чему приведет трансформация?".

Объектами исследования стали 129 банков, имеющих кредитные рейтинги от агентства "Эксперт РА", доля которых в активах всего банковского сектора без учета Сбербанка составляла 82% на начало 2022 года.

На протяжении последних нескольких лет наблюдался постепенный рост концентрации банковского сектора на крупнейших игроках, которые в большинстве своем могли предлагать более высокий уровень сервиса, современные технологичные решения, более низкие ставки по заемным средствам. В то же время банки второго и третьего эшелонов продолжали терять ниши и клиентов, которые отдавали предпочтения федеральным игрокам с сильным брендом. Однако попадание большей части крупнейших российских банков в санкционные списки иностранных государств сделало невозможным для них проведение международных расчетов и ослабило позиции по другим направлениям. В ответ на это часть клиентов стала открывать или активнее использовать уже имеющиеся счета в менее крупных банках, в том числе в дочерних кредитных организациях дружественных стран. В результате впервые после более чем 10-летнего роста доля топ-15 банков в активах снизилась с 85,9% до 84,6%.

Агентство отмечает, что рост доли в активах происходит в пользу банков, занимающих места по активам с 16-го по 100-е, в то время как кредитные организации, не входящие в топ-100, даже в текущих условиях не смогли заметно улучшить свои конкурентные позиции и значительно нарастить клиентскую базу.

"В среднесрочной перспективе, по нашему мнению, стоит ожидать дальнейшие стагнацию и сокращение бизнеса небольших банков, что приведет к росту концентрации сектора, но уже во многом не на топ-15, а на кредитных организациях, занимающих места по активам с 16-го по 100-е. Росту концентрации банковского сектора будет также способствовать снижение числа банков из-за возобновления процесса отзыва лицензий у слабых игроков", - ожидает "Эксперт РА".

Агентство отмечает, что по итогам первого полугодия наиболее устойчивыми к кризису оказались бизнес-модели, ориентированные на МСБ, а самыми уязвимыми - работающие с крупным бизнесом. Банки с фокусом на МСБ демонстрируют наилучшие показатели эффективности деятельности за счет динамики NIM и NCM, а также имеют высокие запасы по капиталу на случай роста проблемных долгов.

Расчетно-инвестиционные банки в среднем также были менее восприимчивы к внешним шокам, поскольку из-за специфики своей деятельности имеют значительные буферы ликвидности и капитала. Ипотечные банки меньше прочих подвержены ухудшению качества активов за счет обеспеченности портфеля, а также имеют захеджированный льготной ипотекой процентный риск.

Уязвимыми в текущем кризисе оказались кредитные организации, специализирующиеся на необеспеченной рознице и автокредитах: у них отмечаются снижение маржинальности, а также невысокий запас по капиталу без учета регуляторных послаблений. При этом если у потребительского кредитования есть потенциал для восстановления по мере стабилизации экономики, то автокредиты ожидает сжатие на фоне нехватки новых автомобилей и перестройки рынка на работу с б/у транспортом.

Однако самыми пострадавшими банками стали представители бизнес-модели, ориентированной на крупный бизнес. Потенциал для роста данной бизнес-модели существенно ограничен, наблюдается повышение убыточности, а в дальнейшем не исключены крупные дефолты заемщиков, что потребует создания резервов и может негативно сказаться на достаточности капитала банков.

Агентство ожидает, что число банков, занимающихся крупным бизнесом, продолжит постепенно снижаться по мере завершения уже публично озвученных объединений. Кроме того, оно прогнозирует новые слияния с целью оптимизации расходов и поддержания капитальных позиций госбанков. Крупные корпоративные заемщики, ориентированные на экспорт, продолжат переводить свои расчеты в небольшие и региональные кредитные организации, что также окажет давление на возможности по наращиванию рыночного кредитования для банков, работающих с крупным бизнесом.

Уход с российского рынка крупных иностранных компаний освобождает ниши и открывает возможности по развитию бизнеса небольших локальных игроков. Кроме того, для формального соблюдения санкционных ограничений часть крупных российских производителей будет включать в свои экономические цепочки новые небольшие компании или дробить основные компании для формального снижения контролирующей доли в капитале. По этим причинам увеличение числа компаний в сегменте МСБ будет одной из ключевых точек роста для банков, обслуживающих данную группу клиентов. Однако ниша будет очень конкурентной, поскольку часть подпавших в санкционные списки банков больше не может обслуживать ВЭД крупных корпоративных заемщиков и сменит фокус на МСБ, ориентированный на внутренний рынок.

По мнению агентства, трансформация российской экономики и, как следствие, ключевых банковских бизнес-моделей в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, работающих с крупным бизнесом, с 76%до 62%, однако эта группа по-прежнему останется крупнейшей для сектора. Снижение доли на рынке с 1,2% до 0,5% также ожидает и монолайнеров в автокредитовании за счет уменьшения объемов продаж на фоне ужесточения конкуренции за поставщиков. Во всех прочих сегментах ожидается рост по мере восстановления экономики: в банках, ориентированных на потребительские кредиты, доля увеличится до 10,5%, в ипотеке - до 3%, а у расчетно-инвестиционных банков - до 4%. Наибольший эффект, по мнению агентства, будет наблюдаться у банков, работающих с МСБ, доля которых вырастет с 11% до 20% ввиду изменений в реальном секторе экономики. При этом банковский рынок продолжат покидать игроки, которые не смогут адаптировать свою модель к новым реалиям и конкурировать с универсальными кредитными организациями.