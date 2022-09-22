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22 сентября 2022 года 10:17
По итогам года рынок лизинга покажет значительное снижение
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DPA\ТАСС
22 сентября. FINMARKET.RU - Рынок лизинга покажет по итогам года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации, прогнозирует НРА. В базовом сценарии количество переданных лизингополучателям предметов лизинга в 2022 году сократится на 40%, пишет "Коммерсант". В оптимистическом сценарии, предполагающем оживление инвестдеятельности, количество переданных предметов лизинга снизится на 30%. В пессимистическом сценарии на фоне нарастающих рисков в экономике количество переданных предметов лизинга за год может рухнуть на 50–60%. Вместе с тем объем лизингового портфеля по итогам 2022 года может вырасти, но всего на 1–3%. Объем же нового бизнеса в базовом сценарии сократится на 30% и составит около 1,6 трлн руб., ожидают эксперты агентства. Не ждут роста рынка по итогам года и в НКР. Рынок вернется к положительным темпам роста в третьем-четвертом кварталах, однако это вряд ли перекроет провал первого полугодия, считает управляющий директор рейтингового агентства Михаил Доронкин. По его мнению, рынок продолжит испытывать влияние иностранных санкций и дефицита отдельных видов лизинга, кроме того, российские компании сократили инвестиционную активность, и заметного ее восстановления нельзя ожидать раньше 2023 года. Впрочем, ряд крупнейших российских участников рынка могут рассчитывать на рост бизнеса на фоне востребованности техники для развития инфраструктурных проектов. Вместе с тем доля лизинговых компаний из недружественных стран будет сокращаться.
Опубликовано Финмаркет
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