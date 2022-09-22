Для поддержки угольной отрасли до 2030 года потребуется 1,2 трлн руб.

Минэнерго оценило, которые потребуются угольной отрасли до 2030 г., чтобы избежать негативного сценария развития с резким спадом производства. Для перенаправления экспорта угля в страны АТР и стимулирования внутреннего спроса необходимы инвестиции в отрасль на уровне 1-1,2 трлн руб. до 2030 г., из них около 200 млрд - из федерального бюджета. Предусматриваются строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры, в том числе Восточного полигона (БАМ и Транссиб), увеличение угольной генерации (обеспечит дополнительное потребление 1 млн т угля до 2030 г.), импортозамещение оборудования.

Такой целевой сценарий приводится в презентации Минэнерго, с которой ознакомились "Ведомости" . Источник, знакомый с ее содержанием, пояснил, что документ был подготовлен к стратегической сессии по ТЭКу в правительстве, прошедшей в конце июля.

Негативный сценарий развития предусматривает, что добыча угля в России к 2030 г. может сократиться на 55 млн т, или на 12,5% к уровню 2021 г., а экспорт может рухнуть на 30%, или на 64 млн т. Более мягкий целевой сценарий с высокими инвестициями предполагает к 2030 г. падение добычи лишь на 3% (или на 13 млн т) и экспорта - на 1,8% (на 4 млн т). Он, по оценкам Минэнерго, позволит переориентировать 36 млн т выпавшего экспорта до 2030 г., сохранить 25 000 рабочих мест и 10 моногородов с населением свыше 700 000 человек.

"России грозит потеря крупных рынков сбыта с суммарным объемом поставок угля порядка 64 млн т в год, или 30% от экспорта в 2021 г., под риском еще 55 млн т в год поставок в Японию, Южную Корею и на Тайвань", - говорится в презентации. Российские поставки, по мнению Минэнерго, будут замещены австралийским и индонезийским углем, а также поставками из США, ЮАР и Колумбии.

Представитель Минэнерго сказал "Ведомостям", что угольная отрасль "готовится к разным сценариям развития ситуации на рынках, рассматриваются и анализируются все варианты". Он подтвердил, что ведомство видит перспективы угольной промышленности "как в переориентации экспорта из Европы в АТР, так и в стимулировании роста спроса на топливо внутри страны".