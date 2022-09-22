В ближайшие полтора года с рынка уйдут порядка 50 банков

22 сентября. FINMARKET.RU - В ближайшие полтора года с российского рынка уйдут полсотни банков: в их число входит порядка 20-30 иностранных кредитных организаций. Таким прогнозом с "Известиями" поделился глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

"Основные экономические факторы, которые влияют на сокращение количества банков, пока еще в полной мере не развернулись: это уход нерезидентов, консолидация сектора. До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года - еще 30-40 игроков", - сообщил Сухов. Он считает, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков. Число кредитных организаций в стране может приблизиться к 300.

Для сокращения количества банков в ближайшие годы всё более заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций. Но в этом году заметного значения данные факторы иметь не будут в силу инертности корпоративных решений.

"Кроме того, сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 20-30 игроков, покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации", - сказал глава агентства АКРА.

Сухов также сообщил, что начало года для российских банков было непростым: они столкнулись с убытками от переоценки валюты, с выплатами повышенных процентов по депозитам. Поэтому первое полугодие у многих игроков было убыточным. Но, подчеркнул он, с середины года ситуация начала стабилизироваться. Вторая половина года будет у сектора прибыльной, потому что ключевые показатели, скорее всего, не покажут серьезной волатильности. "К концу года мы ожидаем валютный курс примерно 70 руб./$, процентные ставки розничных депозитов - около 6-6,5% годовых. Плавные изменения в понятном направлении дают возможность банкам правильно планировать работу", - поделился прогнозом Сухов.

"По моим ожиданиям, к концу года есть вероятность того, что результат сектора будет несколько отличаться от нуля в положительную сторону - на одну-две сотни миллиардов рублей. Более 80% от общего количества банков по итогам 2022 года могут стать прибыльными", - отметил глава рейтингового агентства. По его мнению, есть несколько десятков средних и небольших банков, которые смогут несколько нарастить прибыль в 2022 году по сравнению с 2021-м за счет того, что факторы убытков первой половины 2021 года их не затронули (например,, работающие с рублями, мало включенные в привлечение средств населения). При этом убыток по итогам обоих кварталов зафиксируют 15-30 кредитных организаций, некоторые из них могут покинуть рынок в 2023 году, сообщил Сухов..